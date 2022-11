Baden-Württemberg spart und geht nicht zur Grünen Woche in Berlin

Das Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg sagt seine Teilnahme an der Agrarmesse Grüne Woche im Januar 2023 ab. Das eingesparte Geld soll stattdessen für die Stärkung des Absatzes von regionalen Lebensmitteln verwendet werden.

Baden-Württembergs Landwirtschaftsministerium schnallt den Gürtel enger und verzichtet aus finanziellen Gründen auf einen Stand auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin 2023. „Das Budget bleibt im Land und soll den Absatz heimischer Lebensmittel ankurbeln“, teilte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Mittwoch mit. Er werde aber auf der Messe präsent sein und sich über die Entwicklungen in der Land- und Ernährungswirtschaft informieren.

Der diesjährige Verzicht sei als Pause zu verstehen: „Wir hoffen, dass sich die Lage im Jahresverlauf 2023 etwas entspannt und wir dann mit einem optimierten und starken Auftritt auf der IGW 2024 wieder wie gewohnt am Start sind“, sagte Hauk.

Die Internationale Grüne Woche (IGW) findet im Januar 2023 zum 88. Mal statt (20. bis 29. Januar). Sie war im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Vor Corona hatte die Grüne Woche regelmäßig rund 400.000 Besucherinnen und Besucher angelockt – mit Zehntausenden Nahrungs- und Genussmitteln aus aller Welt sowie Hunderten Tiere und Pflanzen. Die Messe zu Jahresbeginn gilt als wichtigstes Schaufenster der Land- und Ernährungswirtschaft. Auch der Gartenbau ist vertreten.