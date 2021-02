300 Wohnungen betroffen

Baugrube voller Wasser: 18 Wohnhäuser in Berlin evakuiert

An einem Gebäude hatten sich bereits Risse gebildet, Fenster ließen sich nicht mehr öffnen: In Berlin droht ein Haus in eine mit Wasser vollgelaufene Baugrube zu stürzen. Rund 300 angrenzende Wohnungen wurden geräumt.