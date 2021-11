Bayern bleiben oben – Bielefeld feiert ersten Sieg

Der FC Bayern geht als Tabellenführer in die Länderspielpause.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann das Spitzenspiel der Bundesliga am Samstag gegen den Dritten SC Freiburg mit 2:1 (1:0) und baute seinen Vorsprung auf Borussia Dortmund zunächst auf vier Punkte aus. Der BVB spielt am Abend (18.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig. Zumindest vorerst auf Platz vier sprang der VfL Wolfsburg durch ein 1:0 (1:0) gegen den FC Augsburg.

Erster Sieg für Bielefeld

Arminia Bielefeld gelang mit dem 1:0 (1:0) beim verletzungsgeplagten VfB Stuttgart am elften Spieltag der ersten Saisonsieg. Der VfL Bochum gewann gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:0 (1:0) und kletterte auf Platz 12.

In München entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Die Breisgauer hielten beim Rekordmeister in der ersten halben Stunde gut dagegen. Leon Goretzka (30.) brachte die Bayern dann aber in Führung, Thomas Müller gab seine achte Torvorlage in dieser Saison.

Der 39. Bayern-Treffer war ein Rekord – so oft hat noch kein Team an den ersten elf Spieltagen getroffen. Beide Teams ließen nach der Pause Chancen aus, ehe Robert Lewandowski (75.) sein 13. Saisontor erzielte. Der Weltfußballer war damit in jedem seiner letzten 16 Liga-Heimspiele an mindestens einem Treffer direkt beteiligt. Freiburg kassierte die erste Saisonniederlage, trotz des späten Tores von Janik Haberer (90.+3).

Wolfsburg siegt erneut

Wolfsburg ging durch Lukas Nmecha (14.) in Führung, der am Freitag erstmals in den Kader der Nationalmannschaft berufen worden war. Masaya Okugawa (19.) traf für Bielefeld in Stuttgart nach einem Konter. Die Armina war mit der Hypothek von zehn sieglosen Spielen zum Ligastart angereist.

In Bochum jubelte der kurz zuvor eingewechselte Soma Novothny (66.) über seinen Führungstreffer, der zunächst wegen Abseitsverdachts in der Vorbereitung mit dem Videobeweis überprüft wurde. Nach einem Foul von Hoffenheims Florian Grillitsch im Strafraum bekam Bochum die große Chance für den zweiten Treffer – doch VfL-Torwart Manuel Riemann (75.) verschoss. In der Nachspielzeit traf Milos Pantovic zum 2:0