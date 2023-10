Berichte: Pariser Louvre wegen Bombendrohung geräumt

Der Pariser Louvre ist laut Medienberichten am Samstag wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Wie der Fernsehsender BFMTV unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete, habe das Museum Bombendrohungen erhalten. Das Museum teilte auf X (früher Twitter) mit, dass die Einrichtung aus Sicherheitsgründen geschlossen werde. Auf X posteten einige Louvre-Besucher Videos, auf denen zu sehen war, wie Menschen das Museum verließen.

Frankreich befindet sich nach der tödlichen Messerattacke eines Islamisten in einer Schule am Freitag in höchster Terrorwarnstufe und will bis Montag landesweit bis zu 7000 Soldaten mobilisieren. Ein islamistisch radikalisierter junger Mann hatte einen Lehrer mit einem Messer getötet und drei weitere Menschen schwer verletzt.