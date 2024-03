Betagter Autofahrer überfährt Ehefrau: 84-Jährige tot

Tragisches Unglück in der Steiermark: Ein 91-Jähriger überfährt in seiner Einfahrt die eigene Frau – und bemerkt den Unfall zunächst gar nicht.

In Österreich hat ein 91 Jahre alter Autofahrer beim Zurücksetzen aus seiner Einfahrt seine 84 Jahre alte Frau mit seinem Wagen überrollt und tödlich verletzt. Der Mann dürfte den Unfall nicht einmal bemerkt haben und fuhr ohne anzuhalten von zu Hause weg zum Einkaufen, wie die Polizei berichtete. Passanten fanden die in Köflach auf dem Boden liegende Frau und riefen den Notarzt. Der konnte aber nur noch den Tod der Seniorin feststellen, so die Polizei.

Der 91-Jährige bemerkte das Unglück nach eigenen Angaben erst bei der Rückkehr vom Einkauf. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion der Leiche an. Der Autofahrer wird wegen fahrlässiger Tötung angezeigt.