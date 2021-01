„für uns eine Verpflichtung“

Biontech-Chef Sahin: „Bis Sommer ausreichend Impfstoff“

Bis zum Sommer will Biontech so viel Impfstoff produzieren, dass alle in Deutschland geimpft werden können, die dies wünschen. Das teilte Biontech-Chef Ugur Sahin mit und spricht von einer „Verpflichtung“ für sein Unternehmen.