Wo waren Sie am 11. September 2001?

Der 11. September 2001 ist ein Tag, den die Welt nicht vergessen wird. Er steht in Geschichtsbüchern, in zahllosen Rückblicken, ist dokumentiert auf tausenden Fotos und stundenlangen Videos. Und er ist fest verankert im Gedächtnis vieler Menschen. Jeder weiß, was er an diesem Tag gemacht hat. Diese Geschichten interessieren uns.

Es sind Bilder, die sich eingebrannt haben. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 gehören zu den Ereignissen, die die ganze Welt erschüttert haben. Als in New York das erste Flugzeug in den Nordturm des World Trade Center fliegt, ist es hier 14.45 Uhr.

Was folgt, ist Geschichte. Menschen sitzen vor Fernsehern, Moderatoren sind stundenlang live auf Sendung. Die Nachrichten aus den USA rasen an diesem Tag rund um den Globus.

Es sind unfassbare Bilder, die aus der US-Metropole den Weg in jeden Winkel der Welt finden, die so etwas noch nie zuvor gesehen hat. Und wohl jeder erinnert sich, was er an diesem Tag, in diesem Moment getan hat, als die Flugzeuge in die Zwillingstürme stürzten.

Wir wollen ihre Geschichten von diesem Tag erfahren. Wo waren Sie, als Sie zum ersten Mal davon hörten? Was haben Sie gedacht? Wie haben Sie das weitere Geschehen verfolgt? Und warum ist dieser Tag vielleicht auch für Sie persönlich ein ganz besonderer?

Schreiben Sie uns und erzählen von ihrem 11. September 2001. Ihre Geschichte schicken Sie bitte per Mail an redaktion@bnn.de, im Betreff geben Sie bitte das Stichwort „11. September 2001“ an.

Bitte fügen Sie ein Foto von Ihnen an, außerdem brauchen wir ihren vollständigen Namen, ihren Wohnort und eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen. Einsendeschluss ist Mittwoch, 8. September.