Bus abgestürzt – mindestens 28 Tote auf den Philippinen

Ersten Ermittlungen zufolge prallte das Fahrzeug in einer Kurve gegen eine Betonbarriere und stürzte anschließend in die Schlucht. Es ist offenbar nicht der erste Unfall an dieser Stelle.

Ein Bus ist auf den Philippinen in eine Schlucht gestürzt – mindestens 28 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Das teilte Provinzgouverneurin Rhodora Cadiao mit.

Das Fahrzeug sei am Dienstag in einem Berggebiet nahe der Stadt Hamtic am südlichen Zipfel der Insel Panay in einer Kurve von der Straße abgekommen. Cadiao sprach von einer Katastrophe. Die Zahl der Toten könne noch steigen, weil es viele Schwerverletzte gebe.

In dem Bus saßen nach ihren Angaben 53 Menschen. Ersten Ermittlungen zufolge prallte das Fahrzeug in einer Kurve gegen eine Betonbarriere und stürzte anschließend in die Schlucht. An dieser Stelle habe es bereits mehrere Unfälle gegeben, sagte die Provinzgouverneurin. Der Unfall passierte etwa 450 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila.