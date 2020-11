Lotterie-Gewinnversprechen

Callcenter-Betrüger sollen Senioren abgezockt haben

Beute in Millionenhöhe: Die Vorgehensweise der Bande war fast immer gleich: Sie riefen ältere, alleinstehende Senioren in Deutschland an und suggerierten ihnen einen Lotterie-Gewinn von mehreren Hunderttausend Euro.