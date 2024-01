Charlie Wilson enthüllt Hollywood-Stern – Snoop Dogg dabei

Sänger Charlie Wilson bekommt einen eigenen Stern auf dem „Walk of Fame“. Er arbeitete schon mit zahlreichen Stars zusammen – kein Wunder also, dass bei der Zeremonie nun auch Musikgrößen dabei sind.

Rap-Star-Treffen auf dem „Walk of Fame“: Rap-Größen wie Snoop Dogg, Babyface, Kanye West und Tyler, The Creator zollten dem US-Sänger Charlie Wilson auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood Tribut. Dort enthüllte der R&B-Musiker („Outstanding“, „Yearning for Your Love“) an seinem 71. Geburtstag vor jubelnden Fans seine Sternenplakette. Wilson wurde mit dem 2770. Stern auf der Flaniermeile ausgezeichnet.

In einer emotionalen Dankesrede schaute Wilson 50 Jahre zurück, als er 1974 erstmals mit seiner Band, der Soulgruppe Gap Band, in Hollywood ein Album aufnahm. Später lebte er als Drogen- und Alkoholsüchtiger und Obdachloser in den Straßen von Hollywood, erzählte der Sänger. In einer Reha-Klinik habe er dann eine Suchtberaterin getroffen und geheiratet. Dank der „Liebe meines Lebens“ sei er nun seit 29 Jahren suchtfrei, sagte Wilson.

Diese Ehrung für Wilson sei lange überfällig, sagte Rapper und Produzent Babyface (64) in einer Ansprache. Der Grammy-Preisträger und Musiker hinter Hits wie „I'll Make Love to You“ oder „Whip Appeal“ war 2013 mit einem Stern geehrt worden. Rapper und Schauspieler Snoop Dogg (52), der 2018 seine Plakette auf dem „Walk of Fame“ enhüllte, würdigte Wilson als Mann, der für ihn „die Welt“ bedeute. Er liebe seine Musik und habe auch privat viel Beistand von ihm bekommen.

Wilson brachte zahlreiche Solo-Alben heraus, darunter „Forever Charlie“ (2015) und „In It To Win It“ (2017), und zuletzt im Dezember die Single „Superman“. Er arbeitete mit vielen Stars zusammen, darunter Kanye West, Bruno Mars, Snoop Dogg, Beyoncé und Justin Timberlake.