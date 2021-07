„Cold Case“ Cindy Koch - neue Hinweise nach TV-Sendung

Gibt es endlich eine Spur zum Mörder? Nach der Sendung „Aktenzeichen XY“ hat die Polizei neue Ermittlungsansätze in dem 24 Jahre alten Fall. Cindy Koch war zuletzt mit einem Unbekannten in ihrem Auto gesehen worden.

Knapp 24 Jahre nach der Ermordung der 20-jährigen Cindy Koch in Oberhausen geht die Polizei neuen Ermittlungsansätzen nach. Anlass war die Behandlung des Falls in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“.

„Es sind Hinweise eingegangen - sowohl telefonisch als auch per E-Mail“, sagte eine Sprecherin der Polizei Essen am Freitag. „Diese werden wir sorgfältig überprüfen und auswerten.“ Nähere Angaben machte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Nach früheren Angaben der Polizei war die angehende Erzieherin und Mutter eines damals 18 Monate alten Jungen am Abend des 10. August 1997, einem Sonntag, tot in ihrem Bett gefunden worden. Zuvor hatte sie in der Nacht auf Sonntag mit einer Freundin mehrere Diskotheken in Oberhausen besucht. Nachdem sie ihre Freundin am Sonntagmorgen abgesetzt hatte, fuhr sie nochmals zu einer Disko.

Unbekannter Mann im Auto der jungen Frau

Gegen 07.10 Uhr wurde die junge Frau zuletzt gesehen, wie sie auf dem Beifahrersitz ihres Wagens saß. Der Kleinwagen wurde von einem unbekannten Mann gefahren und vor ihrem Wohnhaus geparkt. Gemeinsam gingen die beiden in die Wohnung der Frau. Was dann geschah, ist unklar.

Mord verjährt nicht. Daher hat das Landeskriminalamt NRW eine hohe Anzahl ungeklärter Mordfälle in eine „Cold Cases“-Datenbank aufgenommen. Sie werden nun systematisch abgearbeitet.