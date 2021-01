Die Corona-Pandemie hat für mehr Bedenken bei der Urlaubsplanung 2021 gesorgt. Laut einer Studie ist eine große Flexibilität und die Hygiene am Urlaubsziel entscheidend für den Urlauber.

Die Menschen in Deutschland haben die Lust aufs Reisen trotz der Corona-Pandemie nicht verloren. Einer neuen Studie zufolge gibt es aber viel Unsicherheit und viele Bedenken.

So planen laut der „Reiseanalyse 2021“ lediglich 16 Prozent im Frühjahr oder Sommer definitiv keine Urlaubsreise. Feste Absichten und schon ein klares Ziel vor Augen haben aber nur 22 Prozent, heißt es in der am Dienstag zum Auftakt der Stuttgarter Reisemesse CMT vorgestellten Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Der Rest schwankt noch, ob er wirklich verreisen soll oder weiß noch nicht wohin.

Besonders wichtig bei der Urlaubsbuchung ist laut Studie derzeit eine möglichst große Flexibilität, gefolgt von den Anforderungen an die Hygiene am Urlaubsziel. Bei den Reisezielen bleibt Deutschland die Nummer eins, Flug- und Fernreisen dagegen sinken in der Gunst der Urlauber.