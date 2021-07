Debatte um Aufzeichnungen im Koblenzer Prozess gegen Anwar R.

Ein Koblenzer Gericht schreibt Geschichte: In dem weltweit einmaligen Prozess gegen Anwar R. , der in Syrien tausende Menschen gefoltert haben soll, wollen Wissenschaftler nun die Schlussphase für die Nachwelt aufzeichnen lassen - das Gericht hat sich bisher gesperrt.

Samar Al Bradan sitzt als Zuschauerin im nach Angaben der Bundesanwaltschaft weltweit ersten Strafprozesses wegen Staatsfolter in Syrien. Im größten Saal des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz schreibt die junge Mitarbeiterin der Menschenrechtsorganisation ECCHR stundenlang mit, was die Beteiligten sagen. ECCHR und anderen Organisationen geht es an den vielen Prozesstagen um die Dokumentation der historischen Verfahrens. Video- und Tonaufnahmen für eine Veröffentlichung sind während Hauptverhandlungen verboten.

Rund 15 Monate nach Beginn des international beachteten Prozesses gibt es nun eine Debatte, ob ausnahmsweise zumindest die Schlussphase aufgezeichnet werden könnte. Laut der Organisation ECCHR haben dies mehr als 20 Wissenschaftler, Menschenrechtsgruppen und wissenschaftliche Institutionen beim OLG beantragt, „um das Verfahren der Nachwelt zugänglich zu machen“. Eine Entscheidung darüber steht noch aus.

Angeklagter streitet Vorwürfe ab

Im Koblenzer Gerichtssaal geht es nahe der malerischen Rheinpromenade um unvorstellbare Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Angeklagte Anwar R. soll in einem Gefängnis des Allgemeinen Geheimdienstes in der syrischen Hauptstadt Damaskus laut Anklage als Vernehmungschef für die Folter von mindestens 4000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Mindestens 58 Gefangene seien gestorben.

Der einstige syrische Oberst Anwar R. hat die Vorwürfe abgestritten. Den zweiten Angeklagten, Ex-Agent Eyad A., hat das OLG im Februar 2021 bereits zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Syrer hatte nach Überzeugung der Richter 2011 dazu beigetragen, 30 Demonstranten des Arabischen Frühlings ins Foltergefängnis von Anwar R. zu bringen.

Aufnahmen als wertvoller Beitrag zur außergerichtlichen Aufarbeitung

Im Gerichtsverfassungsgesetz heißt es: „Tonaufnahmen der Verhandlung einschließlich der Verkündung der Urteile und Beschlüsse können zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken von dem Gericht zugelassen werden, wenn es sich um ein Verfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland handelt“ (Paragraf 169).

Florian Jeßberger, Berliner Professor für Strafrecht und Juristische Zeitgeschichte, ist laut ECCHR einer der Antragsteller für eine Tonaufzeichnung. Er sagt demnach, der Frankfurter Auschwitz- und der Stammheim-RAF-Prozess sowie zahlreiche internationale Verfahren zeigten, „dass die Dokumentation historischer Strafprozesse, auch durch Originalaufnahmen, einen wertvollen Beitrag zur außergerichtlichen Aufarbeitung, in der Bildungsarbeit und nicht zuletzt für die Forschung leisten kann“.

Verfahren in Koblenz als Basis für weltweite Aufklärung

ECCHR-Generalsekretär Wolfgang Kaleck nennt den Koblenzer Prozess „einen Meilenstein der internationalen Strafrechtsgeschichte“ und einen Auftakt der Aufarbeitung der Verbrechen in Syrien. Der syrische Menschenrechtsverteidiger Mansour Omari ergänzt laut ECCHR: „Das Verfahren in Deutschland kann die Basis werden für die weitere Aufklärung der Verbrechen in Syrien, für zukünftige Generationen und für unsere Erinnerungskultur.“ Die Menschenrechtsorganisation ECCHR (European Center for Constitutional and Human Rights) mit Sitz in Berlin erinnert auch an die Aufnahme der Akten des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses ins Unesco-Weltdokumentenerbe 2018.

Debatte um Aufzeichnungen

Es ist bereits der zweite derartige Antrag in dem Verfahren. Den ersten hat der Staatsschutzsenat abgelehnt, „um eine etwaige Beeinflussung des Aussageverhaltens der Zeugen zu vermeiden“, wie OLG-Sprecherin Petra Zimmermann erläutert. Nach ihren Worten können diese „sowieso schon in einer Stresssituation“ sein. Ein Teil von ihnen werde von der Anklage als mutmaßlich gefolterte Opferzeugen eingestuft und könnte traumatisiert sein. ECCHR-Anwalt Patrick Kroker erklärt, genau deshalb sei nun lediglich die Tonaufzeichnung der Schlussphase des Prozesses mit Plädoyers, möglichem letzten Wort des Angeklagten und Urteilsverkündung beantragt worden. Dann sei die Befragung von Zeugen „längst vorbei“.

OLG-Sprecherin Zimmermann sagt zudem, die Frage sei, ob die vom Gesetz geforderte „herausragende zeitgeschichtliche Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland“ für ein mögliches grünes Licht für Tonaufnahmen in dem Prozess gegeben sei.

Ja, versichert Kroker und verweist auf die vielen hunderttausend Syrer in Deutschland, die sogenannte Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes und die Vorreiterrolle, in der sich die Bundesrepublik bei der Aufarbeitung internationaler Verbrechen sehe.

Maas will „Weltrechtsprinzip“ stärken

Nach dem ersten Urteil im Koblenzer Prozess im Februar 2021 gegen Ex-Agent Eyad A. hat Außenminister Heiko Maas (SPD) jedenfalls von einem historischen Urteil gesprochen: „Die Entscheidung hat für viele Menschen nicht nur in Syrien eine hohe symbolische Bedeutung.“ Im Oktober 2020 hatte Maas im Bundestag mit Blick auf die Straflosigkeit von Verbrechern gegen Menschenrechte in bestimmten Staaten gesagt, Deutschland trete entschieden dafür ein, „die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, und zwar überall, wo wir können: international, europäisch und immer öfter auch national, also hier bei uns“. Damit bezog sich der Außenminister unter anderem auf den Koblenzer Prozess. Auch IS-Terroristen stünden längst vor deutschen Gerichten. Maas ergänzte: „Damit stärken wir das Weltrechtsprinzip und ermutigen weitere Staaten, auch national gegen Völkerrechtsverbrechen vorzugehen.“