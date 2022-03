Die Bundesanwaltschaft Karlsruhe hat am Freitag die Deutsche Staatsangehörige Monika K. bei ihrer Einreise am Flughafen Frankfurt mit einem Haftbefehl festnehmen lassen. Sie wird laut Mitteilung verdächtigt, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu sein. S Monika K. soll Anhängerin des salafistischen Islam sein.

Im Juli 2013 reiste sie zusammen mit ihrem nach islamischen Ritus angetrauten Ehemann von Deutschland über Ägypten nach Syrien aus. Dort schlossen sich beide spätestens im Februar 2014 der terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ an. Nachdem der Ehemann bei Kämpfen für die Organisation im Jahr 2015 ums Leben gekommen war, heiratete Monika K. nacheinander noch zwei weitere IS-Kämpfer.

Mit ihren jeweiligen Ehemännern lebte sie bis Anfang 2019 an verschiedenen Orten unter der Herrschaft des IS im Irak und in Syrien. Sie führte den gemeinsamen Haushalt und wurde dafür vom IS bezahlt. Im Januar oder Februar 2019 nahmen kurdische Kräfte Monika K. fest und verbrachten sie in das Flüchtlingslager Al-Hol in Nordsyrien.

Monika K. sorgt für finanzielle Unterstützung der IS-Kämpfer

In dem Lager betrieb Monika K. ein Spendennetzwerk für weibliche Angehörige des IS. Über verschiedene Messenger-Dienste warb sie direkt um Gelder für IS-Mitglieder in Flüchtlingslagern. Im Dezember 2019 wurde Monika K. von einem höherrangigen IS-Mitglied aus Al Hol geschleust und heiratete diesen nach islamischem Ritus als Zweitfrau.

Das Paar zog nach Idlib, von wo aus sie weiter für die finanzielle Unterstützung von IS-Mitgliedern sorgte, insbesondere zu deren Ausschleusung aus Flüchtlingslagern zurück zur Vereinigung. Außerdem stellte sie sich für die Annahme entsprechender Gelder zur Verfügung und unterhielt den Kontakt zwischen Geldbeschaffern in Deutschland einerseits und zu unterstützenden weiblichen IS Mitgliedern in Syrien andererseits.

Monika K. wurde im September 2020 auf dem Weg nach Al-Hol festgenommen, wo sie IS Mitglieder kontaktieren wollte. Sie befand sich seitdem bis zu ihrer Rückkehr nach Deutschland in türkischem Gewahrsam. Sie wird am Samstag dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheiden wird.