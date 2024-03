Deutscher wegen Kinderpornografie auf Mallorca festgenommen

Die Polizei auf Mallorca hat einen 50-jährigen Deutschen festgenommen, der kinderpornografisches Material aus dem Internet heruntergeladen und weitergeleitet haben soll. Der Mann habe gestanden, als ihn Polizisten bei einer Razzia in seiner Wohnung in Palma überraschten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Eine auf Internetkriminalität spezialisierte Abteilung der Polizei habe festgestellt, dass der allein lebende Mann zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 eine große Zahl von Dateien mit Kinderpornografie aus dem Netz heruntergeladen und auch weitergeschickt habe. Auf dem Rechner des Deutschen seien 4776 Fotos und Videos mit kinderpornografischem Material gefunden worden.

In Spanien können solche Fälle mit Gefängnis zwischen einem und fünf Jahren bestraft werden. Haftstrafen bis zu zwei Jahren werden in der Regel zur Bewährung ausgesetzt.