Schmuck für Gebäude auf dem ganzen Globus

Die Herrnhuter Sterne: eine Galaxie leuchtender Botschafter

Eine kleine Stadt in Sachsen ist der Ursprung einer riesigen Galaxie: In Herrnhut erblicken jedes Jahr hunderttausende Himmelskörper das Licht der Welt. Der 25-zackige „Herrnhuter Stern“, einst erfunden an einer Schule, entsteht bis heute in Handarbeit.