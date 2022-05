Ein Toter bei Brand eines Schuppens in Sandhausen

Bei einem Brand in der Nacht zum Dienstag in einem Schuppen in Sandhausen ist eine Person ums Leben gekommen. Brandursache und Identität des Toten sei derzeit noch ungeklärt, so die Polizei.

In einem brennenden Schuppen in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist in der Nacht eine Person ums Leben gekommen. Die Identität der Person sei noch nicht geklärt, teilte die Polizei in Mannheim am Dienstagmorgen mit. Auch die Brandursache sei noch unklar. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Polizei und Feuerwehr wurden den Angaben zufolge am Dienstag gegen 1.20 Uhr wegen des Feuers alarmiert. Die Flammen aus dem Schuppen seien etwa zehn Meter hoch gewesen. Auf Wohnhäuser oder Fahrzeuge in der Nähe griffen sie nicht über.