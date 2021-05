Majestät ist außerordentlich zufrieden: “Klenze, so schön, so schön habe ich mir den Bau nicht geträumt“, entfährt es dem Wittelsbacher angesichts der Ruhmeshalle auf dem Michelsberg bei Kelheim, wo einem rechts die Donau mit der Weltenburger Enge, links das breite Tal der Altmühl mit den schroffen Jurafelsen zu Füßen liegt. Dabei hat der Bau des antik anmutenden Tempels, der als kleiner Bruder des Patheons in Rom durchgehen könnte, von Anfang an unter keinem guten Stern gestanden.

Ludwig, bekennender Philhellene und Franzosenhasser, mag zwar ein weitsichtiger Geist auf dem Bayernthron sein, doch seine teure Leidenschaft für eine junge Dame, geboren in Irland und Tänzerin von Beruf, erzürnt selbst die nachsichtigsten Untertanen. Dass der Ludwig kein Kostverächter ist, weiß der ganze Hof - schließlich hat Ludwig seine Favoritinnen vom Maler Joseph Stieler in einer „Schönheitengalerie“ in der Residenz verewigen lassen.

Doch die feurige Lola im prallen Mieder muss es nun wirklich nicht sein. Das Ende der unstandesgemäßen Liaison: Majestät muss abdanken; der Bau des Siegestempels, der an die Befreiung vom napoleonischen Joch erinnern soll, gerät ins Stocken.