Die Bilder aus dem Katastrophengebiet: Unzählige Rettungsfahrzeuge von Feuerwehr, THW und Bundeswehr kämpften sich in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen durch die Fluten. Teilweise halb im Wasser rücken die schweren Diesel-Trucks voran.

Doch mancher Facebook-Benutzer konnte sich in seinem Kommentar den Vergleich zwischen elektrischen und herkömmlichen Krisenfahrzeugen nicht sparen.

Der Tenor: Diesel und Benziner seien zuverlässig und die einzig wahre Option in dieser Situation, Fahrzeuge mit Elektro-Antrieb hingegen seien ungeeignet, kämen nie durch die Fluten und wären schon längst mit einem Kurzschluss ausgefallen. Doch ist es so einfach?

Berliner Feuerwehr testet E-Löschfahrzeug

Die EU-Kommission hat Mitte Juli ihre Vorschläge zum Erreichen der europäischen Klimaziele vorgestellt. Dabei sollen die Emissionen neuer Pkw und leichter Nutzfahrzeuge bis 2035 auf Null fallen. Auch wenn das vorerst nur normale Autos betrifft, der Weg zur Elektromobilität ist vorgezeichnet. Doch können auch elektrische Einsatzfahrzeuge verwirklicht werden?

Soviel vorneweg: Nirgends in Deutschland sind bisher elektrische Rettungsfahrzeuge im größeren Stil in Betrieb. Zwar werden bei verschiedenen Feuerwehren vereinzelt Rettungsfahrzeuge mit elektrischem Antrieb erprobt. Fester Bestandteil der Einsatz-Flotte und damit unverzichtbar sind diese Fahrzeuge aber noch nicht. Innerhalb des Projekts „eLHF“ testet die Berliner Feuerwehr beispielsweise seit September 2020 ein elektrisches Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug des Typs „Rosenbauer RT“.

Sind elektrische Einsatzfahrzeuge machbar?

Die Frage ist: Können sich elektrische Einsatzfahrzeuge irgendwann einmal durchsetzen? Sind sie bei Hochwasser den Verbrennern unterlegen? Und wann kann man damit rechnen, dass elektrobetrieben Rettungsfahrzeuge standardmäßig Teil der deutschen Rettungsflotten werden?

„Ich bin überzeugt davon, dass auch die Rettungsfahrzeuge über kurz oder lang vollständig elektrisch werden. Das hat ja auch erheblich Vorteile“, sagt Professor Martin Doppelbauer, Leiter des Lehrstuhls für Hybridelektrische Fahrzeuge am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Er kennt er sich mit der theoretischen und technischen Seite von elektrischen Fahrzeugen genau aus. Mit den speziellen Gegebenheiten und der Konstruktion von Einsatzfahrzeugen ist er hingegen nicht vertraut. Was er sieht, sind die Vorteile bei der Stromversorgung vor Ort.

Einsatzkräfte und Anwohner werden nicht durch Lärm und Abgase belästigt Martin Doppelbauer, Lehrstuhl für Hybridelektrische Fahrzeuge am KIT

230 Volt für den Betrieb von Pumpen, Schneidgeräten und Ähnlichen stünden einfach bereit. „Die großen Batterien liefern die Energie für Rettungsgeräte. Außerdem werden Einsatzkräfte und Anwohner nicht durch Lärm und Abgase belästigt“, so Doppelbauer.

Auch elektrische Fahrzeuge würden es durch die Fluten schaffen

Doch hätten es elektrische Einsatzfahrzeuge auch durch Fluten, wie in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geschafft? Martin Doppelbauer geht davon aus. „Elektromotoren müssen im Gegensatz zu Verbrennern keine Luft ansaugen. Sie können also auch im Wasser funktionieren. Elektrische Batterien sind komplett wasserdicht“, verdeutlicht er.

E-Fahrzeuge können mit überschaubaren Aufwand so modifiziert werden, dass selbst ein komplett geflutetes Fahrzeug stundenlang weiter funktioniert, erklärt der Wissenschaftler vom KIT. Außerdem würden keine Verschmutzungen durch auslaufendes Öl oder Kraftstoff entstehen.

„Grundsätzlich kann man sagen, dass die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen jetzt gerade erst anläuft“, sagt Doppelbauer. Er vermutet, dass es noch ein wenig dauern wird, bis E-Einsatzfahrzeuge ihren Weg in die Flotten von THW und Feuerwehr finden werden. Der Markt für Pkw mit Elektromotor sei dem für Nutzfahrzeuge ungefähr fünf Jahre voraus.

Bei der Feuerwehr geht es Richtung E-Mobilität

Ähnlich sieht es der Kreisbrandmeister des Landkreises Karlsruhe, Jürgen Bordt. Noch sei die Entwicklung gerade im Bereich der Löschfahrzeuge nicht weit genug. Aber bei seinem Kommandowagen, der in zwei Jahren ersetzt werden soll, kann sich Bordt den Wechsel zum Stromer vorstellen.

Wenn die Angebote zunehmen, wird diese Technologie auch bei den Feuerwehren Einzug halten. Jürgen Bordt, Kreisbrandmeister Landkreis Karlsruhe

Aus Bordts Sicht spricht nichts gegen elektrische Einsatzfahrzeuge, wenn sie entsprechend zur Verfügung stehen. „Sobald die Angebote in diesem Bereich zunehmen, wird diese Technologie auch bei den Feuerwehren Einzug halten“, sagt er im Gespräch mit den BNN. Zunächst sieht der Karlsruher Kreisbrandmeister den Wechsel zu elektrischen Feuerwehrfahrzeugen bei Kleintransportern und Kommandofahrzeugen umsetzbar.

Bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sieht Bordt jedoch die Verbrenner noch im Vorteil. In den Katastrophengebieten war sowohl die Versorgung der Tankstellen mit Benzin und Diesel als auch die Stromversorgung ausgefallen. Den fehlenden Sprit habe die Bundeswehr mit einer großen mobilen Tankstelle herbeigeschafft. Strom könne aber nicht einfach in Tanklaster gefüllt werden.

Reichweite bei E-Fahrzeugen kein Thema mehr

Martin Doppelbauer vom KIT geht davon aus, dass bis 2030 die meisten Neuwagen elektrisch betrieben werden und sieht sich in dieser Einschätzung auch durch die Planung der Automobilhersteller bestätigt. So plant Volkswagen beispielsweise bis 2030 die Hälfte seines Absatzes in China und den USA aus Stromern zu erzielen. In Europa soll der Absatz-Anteil reiner E-Autos sogar auf 70 Prozent steigen.

Bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen wird die Reichweite häufig als einer der ausschlaggebenden Nachteile gegen diese Technologie aufgeführt. Doch gerade bei Einsatzfahrzeugen stelle das kein Problem dar. Doppelbauer: „Einsatzfahrzeuge fahren ja immer nur Kurzstrecke aus dem Depot heraus, das ist für Elektroautos geradezu ideal.“

Doppelbauer vermutet, dass elektrische Einsatzfahrzeuge umgesetzt werden können. Von technischer Seite hält er den Einsatz von E-Einsatzfahrzeugen jedenfalls für möglich und gerade ein Betrieb in den Fluten könnte sogar ein Vorteil der Stromer sein.