400 Kilometer Reichweite

Erster elektrischer Serien-Lkw von Mercedes läuft in Wörth vom Band

In Wörth wurden die ersten „eActros“ gefertigt. Am Standort Wörth will Mercedes-Benz Trucks die Serienfertigung von elektrischen Lastwagen dort stark ausweiten. In Wörth in der Südpfalz ist das größte Montagewerk von Mercedes-Benz Lkw.