Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim in Russland sind elf Menschen gestorben und mehrere verletzt worden. In dem Holzhaus in der Republik Baschkortostan westlich des Urals sei in der Nacht ein Feuer ausgebrochen, teilten die Behörden mit.

Obwohl ein Brandmelder angeschlagen habe, hätten sich nur vier Menschen ins Freie retten können. Vier Frauen und sieben Männer zwischen 57 und 80 Jahren starben.

Die Einrichtung mit ihren zum Teil bettlägerigen Bewohnern sei offiziell nicht als Pflegeheim registriert gewesen, berichteten Medien unter Berufung auf die örtliche Zivilschutzbehörde. Außerdem soll es länger keine Brandschutzprüfung gegeben haben.

Angaben der Ermittler zufolge wurde die 43 Jahre alte Leiterin des Heims wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung festgenommen. Die Brandursache werde untersucht. In Russland kommt es immer wieder zu schweren Bränden mit Toten und Verletzten, weil mitunter elementare Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden.