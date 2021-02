Türkische Rakete soll zum Mond

Erdogan präsentiert Raumfahrtprogramm - und erntet Spott

Bereits 2023 soll eine erste türkische Rakete auf dem Mond landen - so will es zumindest Präsident Recep Tayyip Erdogan. Doch in der Öffentlichkeit kommt das ambitionierte Vorhaben nicht nur positiv an.