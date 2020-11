Mehr und schwerere Gewaltverbrechen

Erneut mehr Gewaltverbrecher verurteilt als im Vorjahr

Die Anzahl an Verurteilungen wegen Gewaltverbrechen steigt im vierten Jahr in Folge weiter an. Dies liege nicht nur an der steigenden Gewaltverbrechenanzahl, sondern auch an der erhöhten Schwere der Straftaten.