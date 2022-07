Explosion im Sauerland: Mann lebend aus Trümmern geborgen

Nach dem Hauseinsturz im sauerländischen Hemer in Folge einer Explosion ist ein Mann aus den Trümmern gerettet worden. Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort medizinisch und wollten ihn anschließend in eine Klinik bringen, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte.

Parallel dazu wurde den Angaben zufolge die Rettung einer weiteren Person vorbereitet. Eine dritte Person wurde noch unter den Trümmern vermutet. Einsatzkräfte hätten zunächst aber noch keinen Kontakt zu ihr aufnehmen können.

Den jüngsten Angaben zufolge befindet sich bereits ein Opfer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Eine weitere Person sei leicht verletzt geborgen worden. Drei der insgesamt acht Hausbewohner seien zum Zeitpunkt des Einsturzes wohl nicht zu Hause gewesen.

Luftaufnahmen zeigen ein Trümmerfeld, wo eben noch ein Mehrfamilienhaus stand. Eine Explosion hat im sauerländischen Hemer am Freitagabend für Bilder völliger Verwüstung gesorgt. Vier Menschen wurden verletzt gerettet, zwei stecken noch eingeklemmt und verschüttet, aber lebend, unter den Trümmern, wie eine Polizeisprecherin sagt.

Bagger und Kräne im Einsatz

Die Bergungsaktion ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Mit schwerem Gerät in Form von Baggern und Kränen müssen die Trümmer Stück für Stück vorsichtig weggeräumt werden, um an die Verschütteten zu kommen.

Die Rettungskräfte wissen am späten Freitagabend nicht so genau, was sie noch erwartet. Sie richten sich auf eine lange Nacht ein. Drei Bewohner werden noch vermisst. Vielleicht sind sie verreist, vielleicht hatten sie aber auch noch Besuch.

Der Schwerverletzte sei nicht in Lebensgefahr. Er habe weit oben auf dem Trümmerberg gelegen, berichtet Feuerwehrsprecher Andreas Schulte. Drei weitere Menschen kommen mit leichten Verletzungen davon, was angesichts des Ausmaßes der Zerstörung von großem Glück zu zeugen scheint.

Schwierige Situation

Bei dem Haus soll es sich um ein Sechs-Parteien-Haus mit acht Bewohnern gehandelt haben. „Es ist leider komplett eingestürzt, es steht kein Stein mehr auf dem anderen“, sagt Feuerwehrmann Andreas Schulte.

Nun gilt es, behutsam, aber auch rasch zu den zwei Verschütteten vorzustoßen. „Wir haben Kontakt mit den Personen, wir sprechen mit denen und versuchen, sie aus den Trümmern zu retten“, sagt Schulte dem Nachrichtenportal „Lokalstimme.de“.

Dann gelingt es in der Nacht einem Arzt, zu einer der verschütteten Personen vorzudringen. „Er hat sie medizinisch versorgen können, aber sie ist noch nicht geborgen“, sagt die Polizeisprecherin.

An den Nachbarhäusern sind durch die Detonation die Scheiben zu Bruch gegangen. Ein Statiker muss nun klären, wie viel die Häuser noch abbekommen haben. So lange bleiben sie evakuiert, sagt die Polizeisprecherin. Die genaue Ursache der Explosion ist zunächst unklar, es sei aber eine Gasexplosion gewesen, berichten Feuerwehr und Polizei.

Der Bereich um den Unglücksort wird weiträumig abgesperrt. Wie viele Menschen zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Haus waren, ist unklar. Hemer ist eine 34 000-Einwohner-Stadt im Märkischen Kreis im Sauerland. Es ist die östliche Nachbarstadt von Iserlohn.