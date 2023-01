Flugzeug mit 72 Insassen in Nepal abgestürzt

Tragödie in Nepal: Einem Medienbericht zufolge ist ein Passagierflugzeug auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara aus bisher unbekannten Gründen in die Tiefe gefallen.







Der Flieger verunglückte demnach am Morgen auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu nach Pokhara. Auf Videos und Fotos in sozialen Medien waren Rauchwolken am mutmaßlichen Ort des Absturzes zu sehen. Nähere Details, etwa zu möglichen Opfern oder der Absturzursache, waren zunächst nicht bekannt.