Forscher testen in der Antarktis die zukünftige Pflanzenzucht auf Mond und Mars

Ein Forscherteam versucht zurzeit in einem Gewächshaus unter den harschen Bedingungen der Antarktis, einige Hundert Kilogramm Radieschen, Tomaten, Gurken und Salat großzuziehen. Das Experiment „Eden ISS“ ist wichtig für die zukünftige Pflanzenzucht auf Mond und Mars.

„Es ist sehr schön hier, aber... nun, es ist gerade kein Strandwetter.“ Die junge Frau im blauen Overall dreht ihre Kamera zum Fenster. Man sieht viel Grau und ein Kabel im Wind schaukeln, sonst nichts.

Am Dienstagnachmittag deutscher Zeit ist für die Nasa-Wissenschaftlerin Jess Bunchek in der Antarktis das fünfstündige Tageslicht-Zeitfenster schon halb vorbei.

Draußen vor der Forschungsstation Neumayer türmt bei Minus 16 Grad eine steife Brise den Schnee zu Hügeln auf. Doch drinnen steht die Amerikanerin in einem warmen, grünen Paradies.

Rucola und Tomaten als Luxus

In der Video-Liveschalte des Projekts „Eden ISS“ sieht man auf einer Seite des Forschungscontainers große Gurkenpflanzen sprießen, auf der anderen erfreut das saftige Grün der Tomaten das Auge. Bunchek strahlt, als sie von ihren ersten Erfolgen berichtet: „Vor ein paar Tagen habe ich den köstlichsten Rucola aller Zeiten gegessen. Und heute Nachmittag gibt es hier Gurken – die ersten, seit wir Deutschland verlassen haben.“

Es ist sehr schön hier, aber es ist gerade kein Strandwetter. Jess Bunchek, US-Botanikerin in der Antarktis

Frischer Salat und Gurken aus dem ewigen Eis: Was sich nach einer netten Nahrungsergänzung für darbende Langzeit-Südpolarexpeditionen anhört, ist ein wichtiges Experiment, das sich bei der Erforschung des Weltalls vielfach bezahlt machen wird.

Die Menschheit will in den kommenden Jahren zu Mond und Mars aufbrechen und dort vielleicht permanente Forschungsbasen errichten. Es wird für das Leben der Astronauten von entscheidender Bedeutung sein, weit weg von der Erde eine Vielzahl von Pflanzen anbauen zu können.

„Hier auf dem antarktischen Ekström-Schelfeis beginnt bald die Polarnacht. Allein mit den neun weiteren Mitgliedern der Überwinterungscrew fühlt es sich fast so an, als würden wir auf einem anderen Planeten ganz auf uns allein gestellt sein“, sagt Jess Bunchek. „Es ist faszinierend, in dieser lebensfeindlichen Welt das Grün ohne Erde gedeihen zu sehen.“

Monatelang im Eis auf sich allein gestellt

Die Botanikerin am Kennedy Space Center der US-Raumfahrtagentur Nasa hat früher das „Veggie“-Pflanzenprojekt auf der Internationalen Raumstation ISS begleitet. Anfang 2021 reiste sie mit dem deutschen Forschungsschiff Polarstern zu der vom Alfred-Wegener-Institut betriebenen Neumayer-Station.

Seit eineinhalb Monaten ist die Überwinterungscrew in der Antarktis isoliert. Ihr Ziel ist es, mit möglichst wenig Zeit- und Energieeinsatz auf einer Fläche von zwölf Quadratmetern möglichst viele Pflanzen zu züchten – so, wie es die zukünftigen Marspioniere tun würden.

„Wenn ich hier bin, fühle ich mich wie aufgeladen“, berichtet Bunchek bei dem Live-Videospaziergang durch ihren Container, der 400 Meter von der Hauptstation entfernt auf Stelzen im Eis steht. Sie erzählt, dass Pflanzen für das Team nicht nur als Nahrung wichtig sind, sondern auch zur Wasser- und Luftaufbereitung und als psychologische Unterstützung.

Pflanzen sind wichtig für psychisches Wohlbefinden

„Wir wissen, dass die Menschen in der Corona-Pandemie mehr Pflanzen kaufen, um sich besser zu fühlen. Hier wollen wir diesen Wohlfühleffekt mit wissenschaftlichen Methoden messen“, sagt die Forscherin. Dazu beantworten die Überwinterer regelmäßig Fragen zu ihren Essgewohnheiten und wie sich der Aufenthalt bei den Pflanzen auf ihre Stimmung auswirkt.

Die antarktische Tomatenplantage ist kein einfaches Unterfangen. Die Forscher setzen künstliches Licht ein, ein Computer kontrolliert Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Da es kein Erdreich gibt, hängen die Wurzeln in der Luft und werden alle fünf Minuten mit Nahrungslösungen besprüht, deren Zusammensetzung ebenfalls ein Rechner steuert.

Mit einem Spezialwürfel zur Zeiterfassung registriert Bunchek jede Sekunde ihrer Tätigkeit im Gewächshaus. Denn Crew-Zeit wird bei späteren Missionen zu Mond und Mars ein kostbares Gut sein.

In der ersten Kampagne 2018 hatte das Gewächshaus in neuneinhalb Monaten 268 Kilogramm Nahrung produziert. Jess Bunchek hofft nun darauf, bis zur Ablösung im nächsten Jahr das Ergebnis zu übertreffen – und freut sich auf ihre nächste Radieschen-Ernte.