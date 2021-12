Verbot von Plastikverpackungen

Frankreich ist Vorreiter bei Plastikvermeidung – beim Recycling aber nur Mittelmaß

Ab dem 1. Januar darf Obst und Gemüse in Frankreich nur noch in Ausnahmefällen in Plastik verpackt werden. Bei der Plastikvermeidung ist das Land europaweit vorne dabei – im Gegensatz zum Recycling.