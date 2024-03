Für Pässe und Personalausweise: Künftig reicht Digitalbild

Für die Beantragung eines neuen Personalausweises oder Reisepasses soll ab Ende April 2025 kein ausgedrucktes Foto mehr erforderlich sein. Eine entsprechende Neuerung hat das Bundeskabinett in Berlin beschlossen. Die Reform muss noch den Bundesrat passieren.

Zentral sind dafür in Behörden bereitstehende Fotoautomaten, die künftig zusätzlich Fingerabdrücke und Unterschrift erfassen und digital an die zuständigen Behörden übermitteln können sollen. Ab Mai kommenden Jahres sollen Reisepässe und Personalausweise zudem mit der Post zugestellt werden können, wenn jemand in Deutschland gemeldet ist – der Gang zur Abholung beim Amt entfällt damit.

Wer möchte, kann sich per E-Mail eine Erinnerung schicken lassen bevor ein Ausweisdokument abläuft. Für Menschen, die sich in Deutschland einbürgern lassen, soll die Beantragung deutscher Pässe und Ausweise unkomplizierter werden.