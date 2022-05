Gasversorgung in Deutschland: So voll sind die Gasspeicher aktuell

Mehr als 40 Gasspeicher in Deutschland, die etwa 90 Prozent der Gasspeicherkapazität ausmachen, melden ihre Füllstände und weitere versorgungsrelevante Angaben in der Regel täglich an das Aggregated Gas Storage Inventory des europäischen Gasinfrastrukturverbandes GIE.

Diese Angaben haben die BNN in diesem Text in Grafiken sichtbar gemacht. Mit Ausnahme der Grafik zum Gasspeicher in Rehden werden die Grafiken einmal täglich um 21:30 Uhr aktualisiert.