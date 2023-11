Gaza: Ausreise ausländischer Staatsangehöriger nach Ägypten

Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober hat eine Gruppe ausländischer Staatsangehöriger und Palästinenser mit Zweitpass den Gazastreifen Richtung Ägypten verlassen. Der Ägyptische Rote Halbmond bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Einreise von 285 Personen.

Insgesamt 525 Ausländern und Palästinensern mit weiterer Staatsangehörigkeit sollten am Mittwoch ausreisen können, sagte Raed Abdel Nasser, Generalsekretär des Ägyptischen Roten Halbmonds im Nord-Sinai.

Nach Angaben des italienischen Außenministeriums in Rom waren vier italienische Staatsangehörige dabei, die für Nicht-Regierungsorganisationen unterwegs waren.

Weiterreise vom Flughafen in Kairo

Nach dpa-Informationen sollen die ausländischen Staatsangehörigen nach Überquerung der Grenze zum Flughafen Kairo gebracht werden und von dort weiterreisen. Die jeweiligen Botschaften würden den Transport zum Flughafen organisieren, berichtete der TV-Sender Al-Hadath.

Auch palästinensische Verletzte wurden am Mittwoch erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober über die Grenze nach Ägypten zur Behandlung in dortigen Krankenhäusern gebracht. Der Ägyptische Rote Halbmond bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass „ein neuer Schub verwundeter und verletzter Palästinenser“ in Krankenhäuser nahe der Grenze eingeliefert wurde. Laut einer Mitteilung der Grenzbehörde in Gaza sollten am Mittwoch 81 Schwerverletzte die Grenze überqueren.

Wie viele Ausländer und Palästinenser mit weiterem Pass sich derzeit im Gazastreifen aufhalten und wie viele ihn verlassen wollen, ist unklar. Dem US-Fernsehsender CNN zufolge befinden sich abgesehen von Geiseln in Gewalt der Hamas etwa 500 bis 600 US-Bürger in dem Gebiet.