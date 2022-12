Gedenken an Opfer des Anschlags auf Berliner Weihnachtsmarkt

Zum sechsten Jahrestag des islamistischen Terroranschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ist der Opfer gedacht worden. An einem Gedenkgottesdienst in der Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz nahe dem Ku'damm nahmen am Montagabend Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), weitere Politiker, Opfer und Angehörige teil.

Der evangelische Bischof Christian Stäblein sicherte den Opfern und ihren Angehörigen zu, das Leid niemals zu vergessen. „Wir werden das nicht vergessen und auch nicht den Zusammenhalt, der in diesem Moment neu entstanden ist – für die Verwundeten, für die Ermordeten, für die, die mit dem Verlust seitdem leben müssen. Berlin vergisst nicht“, sagte Stäblein laut einer vorab veröffentlichten Predigt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb am Montagabend auf Twitter: „Unsere Gedanken sind heute bei ihnen und ihren Hinterbliebenen.“

Nach dem Gottesdienst wollten sich die Menschen am Mahnmal auf der Rückseite der Kirche versammeln, wo der Anschlag geschah. Dort sind die Namen der 13 Todesopfer an den Stufen angebracht. Diese werden von Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein vorgelesen. Das Gedenken soll mit 13 Glockenschlägen zur Uhrzeit des Anschlags um 20.02 Uhr enden.

Am 19. Dezember 2016 war ein islamistischer Terrorist in einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. Durch die Tat starben insgesamt 13 Menschen, einer von ihnen Jahre später an den Folgen. Etwa 70 Menschen wurden verletzt, manche von ihnen schwer. Der Attentäter floh nach Italien, wo er von der Polizei erschossen wurde.