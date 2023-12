Besondere Schutzmaßnahmen

Gefahrenhinweis: Spürhunde am Kölner Dom im Einsatz

Man werde alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten, so der Chef der Kölner Kriminalpolizei. Der Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen.