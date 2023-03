Gewalttat in Bramsche – Polizei bestätigt Tötungsdelikt

In Bramsche bei Osnabrück hat es in der Nacht zum Sonntag eine Gewalttat gegeben. „Es gab ein Tötungsdelikt“, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Informationen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück im Verlauf des Tages mitteilen.

Erst vor wenigen Tagen war die Gemeinde in den Schlagzeilen, weil ein 16-Jähriger mit einer Schusswaffe angegriffen und tödlich verletzt worden war. Ein 81 Jahre alter Mann hatte den Jungen am Dienstagmorgen vor einem Mehrfamilienhaus direkt gegenüber einer Grundschule angeschossen. Der Junge starb am Mittwochabend in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen.