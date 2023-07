Hagel beschädigt Flugzeug – US-Maschine muss umkehren

Ein Passagierflugzeug der US-Gesellschaft Delta Air Lines ist kurz nach seinem Start in Mailand in ein Unwetter mit starkem Hagel geraten und hat seinen Flug abbrechen müssen. Flug DL185 mit Ziel New York wurde wegen schwerer Beschädigungen an der Maschine nach Rom umgeleitet, wo das Flugzeug am Montagnachmittag sicher landete, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Das Flugzeug trug von dem Unwetter demnach so schwere Schäden davon, dass die Piloten sich für die Umkehr und Landung in Rom entschieden. Die Passagiere seien „normal“ ausgestiegen. Verletzte gab es nicht.

Der Flughafen Mailand-Malpensa teilte später mit, dass kurz nach dem Start und während des Steigflugs ein schwerer Sturm mit großen Hagelkörnern Teile des Flugzeugs beschädigt habe. Italienischen Medienberichten zufolge wurde dadurch die „Nase“ der Maschine beschädigt, ebenso ein Teil der Tragflächen und mindestens eines der beiden Triebwerke. Auch das Cockpitfenster habe durch Hagelkörner Risse davongetragen.

Der Norden Italiens wird bereits seit mehreren Tagen von teils schweren Unwettern mit starken Sturmböen und heftigen Hagelschauern und Regenfällen heimgesucht. In den vergangenen Tagen gab es Berichte über teils tennisballgroße Hagelkörner. In der Nacht zu Dienstag kam es erneut zu heftigen Unwettern in der Gegend um Mailand und in großen Teilen der Lombardei sowie in Venetien.