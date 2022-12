Hervé Renard derwischt durch die Umkleidekabine. Sein Team liegt gegen Argentinien zur Pause mit 0:1 hinten: „Das soll Pressing sein?“, schreit der Trainer seine saudi-arabischen Fußballer an.

Augen, Arme, Körperhaltung – alles brüllt mit. Große Gesten, großes Kino.

Dabei ist es nur eine kleine Filmsequenz, in der der Franzose sein Team zusammenfaltet, nur rund eine Minute lang. Im Internet geht das Video seit einigen Tagen viral, es wurde bereits millionenfach geklickt.

Renard führt Saudi-Arabien zu eine der größten Überraschungen der WM-Geschichte

Es zeigt Hervé Renard als Fuchs. Und das in gleich doppelter Hinsicht. Grund Nummer eins: sein Name. Renard – so heißt der Fuchs auf Französisch.

Als solcher – damit wären wir bei Grund Nummer zwei – hat der 54-Jährige das saudische Nationalteam zu einer der größten Überraschungen in der WM-Geschichte gecoacht. 2:1 für die Grünen Falken heißt es am Ende. Der große Turnierfavorit aus Südamerika? Ultimativ gedemütigt.

„Hervé Metal“ – so beschreibt „11Freunde“, das fußballintellektuelle Zentralorgan, die Szene im Netz. Und Renard trommelt tatsächlich mächtig drauf los. „Was soll das sein? Was macht ihr?“, trompetet der Franzose seinen Spielern in die Ohren: „Nehmt euch eure Handys und macht doch ein paar Fotos mit Messi! Ihr sollt draufgehen, anschieben, ihm die Lust am Spielen nehmen“, appelliert Renard, der locker als jüngerer Bruder von Old Shatterhand durchgehen könnte. Ohne Ledermontur, aber wohlgebräunt im weißen Hemd.

Renard schreit auf Englisch, wie nur Franzosen es sprechen

Dass die saudischen Spieler die Anweisungen ihres Trainers umsetzen und den Rückstand drehen: beeindruckend. Dass sie den Coach überhaupt verstehen: kaum zu glauben.

Renard schreit auf Englisch. Englisch, wie nur Franzosen es sprechen. Zur Sicherheit grölt ein Dolmetscher Renards Instruktionen auf Arabisch hinterher, ein simultaner Abstauber. „Das ist Fußball, manchmal passieren die verrücktesten Dinge“, sagt Renard.

In der Tat. Auch wenn es für die Saudis am Ende nichts wird mit dem Einzug ins Achtelfinale, der Coup gegen die Gauchos hat sich offenbar gelohnt: Gerüchten im Netz zufolge hat das saudische Königshaus den Spendier-Kaftan angezogen und will den kickenden Protagonisten einen Rolls Royce schenken.