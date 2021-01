Bei den deutschen Fernsehsendern ist er ein gern gesehener Gast: der 60-Jährige Schauspieler Hannes Jaenicke. Im Interview erzählt er, weshalb ihm Umwelt- und Tier-Dokumentationen so wichtig sind und was er sich für die Zukunft wünscht.

Das Publikum kennt ihn als Schauspieler und Umweltaktivisten, dessen TV-Dokumentationen eindrücklich die Auswirkungen menschlichen Handelns für den Planeten behandeln: Hannes Jaenicke.

Der gebürtige Frankfurter ist in allen Sparten daheim – in Krimis, Actionfilmen aber auch in „Schmonzetten“ wie er selbst sagt.

In einem TV-Film ist er in einer Rolle zu sehen, die ihm eigentlich auf den Leib geschneidert ist und die von seinem wahren Ich doch weit entfernt ist. In „Retter der Meere: Tödliche Strandung“ - eine TV-Reihe, mit der das Erste zeigen will, dass das Thema Meeresschutz nicht alleine Dokumentationen vorbehalten ist – spielt der 60-Jährige den Meeresforscher Reno Finnings, der auf Galas um Spenden für seine Gobal Ocean Foundation (GOF) kämpft und sich mit Politik und Wirtschaft arrangieren muss.