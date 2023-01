Jana Pallaske fliegt aus dem RTL-Dschungelcamp

Da waren's nur noch acht: Schauspielerin Jana Pallaske muss sich an Tag 12 von ihren Mitstreitern verabschieden und das Camp verlassen. Djamila Rowe und Cosimo Citiolo hatten indes mit der „Wall of Shame“ zu kämpfen.

Schauspielerin Jana Pallaske ist aus dem RTL-Dschungelcamp geflogen. Die 43-Jährige bekam in der Folge am Dienstagabend die wenigsten Zuschauerstimmen und muss die Show deshalb verlassen.

Pallaske nahm die Nachricht mit Jubelschreien und Freudentränen auf. „Danke, es war wunder-wunderschön. Dankeschön. Ich freue mich für Euch, weil Ihr wirklich kämpfen könnt“, sagte sie schluchzend zu ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern. „Ich werde Euch vermissen, aber – ihr wisst, ich hab's wirklich versucht.“

Vor Pallaske hatten schon das Model Tessa Bergmeier, der Popsänger Markus Mörl und die Radiomoderatorin Verena Kerth gehen müssen. Bei der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hocken nun noch acht Teilnehmer im Camp: Reality-Darstellerin Cecilia Asoro, ihre Kollegin Djamila Rowe, Influencerin Jolina Mennen, Sänger Lucas Cordalis, Designerin Claudia Effenberg, Reality-Darsteller Gigi Birofio, Model Papis Loveday und „DSDS“-Kandidat Cosimo Citiolo.

Was an dem Tag noch geschah? Bei der Dschungelprüfung „Wall of Shame“ mussten sich Djamila Rowe und Cosimo Citiolo 16 Bilder an einer Dreh-Wand merken und diese richtig benennen, ähnlich wie beim Memory. Immer lagen die zwei allerdings daneben und stürzten wiederholt von einer umklappbaren Planke in einen Bottich mit Fischinnereien und Fleischabfällen. Das Duo schaffte am Ende nur zwei magere Sterne. Entsprechend mies war die Stimmung beim Abendessen. Die Spannungen zwischen Lucas Cordalis und Gigi Birofio scheinen derweil zu wachsen.