Jeder Fünfte im Südwesten macht mehr Sport

Nun ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse, dass jeder Fünfte im Südwesten sich während der Corona-Zeit mehr bewegt als zuvor. Sehr beliebt ist laut einer Sprecherin der Krankenkasse am Donnerstag vor allem das Spazierengehen. 52 Prozent der Befragten gaben an, in der Zeit häufiger eine Runde zu Fuß zu drehen.









Etwa jeder Dritte geht zum Laufen oder Radfahren an die frische Luft. Genauso viele sporteln innerhalb der eigenen vier Wände, etwa mit Gymnastik oder Krafttraining.