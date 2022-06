Der Verleumdungsprozess des Schauspielers Johnny Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard hat in den vergangenen sechs Wochen vor allem die Nachrichten in den Sozialen Medien geprägt.

Etwas mehr als zehn Millionen Dollar sprach die Jury nun dem Hollywood-Star nach der medialen Schlammschlacht mit vielen schockierenden und pikanten Details zu. Den Missbrauchsvorwürfen der Schauspielerin wurde kein Glauben geschenkt.

Auch die Öffentlichkeit stand zu einem großen Teil auf der Seite von Johnny Depp. Was das Urteil für die #MeToo-Bewegung und die Opfer häuslicher Gewalt in Zukunft bedeutet, darüber sind sich unsere Autorinnen uneins.

Pro Die verheerende Lektion lautet: Am Ende gewinnt der Mann mit dem Geld. von Martha Steinfeld

Die Sache scheint klar. Auf der einen Seite die geldgierige, psychisch instabile Lügnerin. Auf der anderen der geliebte Hollywood-Star, der beteuert, niemals Hand an seine Ex-Frau gelegt zu haben. Alkoholkrank und drogenabhängig zwar, aber so ist das eben bei diesen Stars.

Wochenlang bekommt die Öffentlichkeit Schnipsel des Prozesses vorgespielt. Auf Instagram sind es zusammengeschnittene Szenen, die Amber Heards angebliche Lügen überführen. Auf Tiktok wird ein Audio-Zitat Heards zum Hintergrund für Videos, in dem junge Männer so tun, als würden sie einer Frau ins Gesicht schlagen. Auf der Verkaufsplattform Etsy kann man Tassen und T-Shirts mit Amber Heards weinendem Gesicht kaufen.

Wen interessiert da, dass in vorangegangenen Gerichtsverfahren befunden wurde, dass ein Großteil der Fälle von häuslicher Gewalt von Seiten Johnny Depps gegen seine Ex-Frau passiert sind. Dass Heard Berge an Beweisfotos, -nachrichten und Zeugen hat. Oder dass Depp in einer SMS davon sprach, Amber Heard zu verbrennen und anschließend Sex mit ihrer Leiche zu haben, „um sicherzustellen, dass sie tot ist“.

Dieses Urteil ist ein herber Rückschritt für die #MeToo-Bewegung. Frauen werden sich in Zukunft noch genauer überlegen, ob sie von sexueller Gewalt erzählen - sogar anonym.

Die verheerende Lektion lautet: Am Ende gewinnt der Mann mit dem Geld. Er kontrolliert das Narrativ und die öffentliche Meinung. Und wer die Kontrolle hat, der weiß, wie die Dinge ausgehen. Während Amber Heard im Gerichtssaal dem Urteil lauschte, war der Schauspieler längst auf Feiertournee.