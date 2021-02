Eine junge Frau ruft die Polizei. Sie habe im Freien ein Baby gefunden, berichtet sie den Beamten. Aber das stimmt nicht so ganz, wie sich bald herausstellt.

Eine Frau hat am Montagabend in Brandenburg an der Havel nach bisherigen Ermittlungen ein Kind zur Welt gebracht und vorgegeben, es im Freien gefunden zu haben.

Anschließend habe sie die Polizei gerufen und angegeben, das Kind in der Nähe ihres Wohnhauses im Stadtteil Wilhelmsdorf gefunden zu haben, teilte die Polizei mit. Bei der Befragung habe sie schließlich zugegeben, dass sie das Kind selbst zur Welt gebracht habe. Die Angabe, dass sie das Baby im Freien gefunden habe, nahm sie daraufhin zurück.

Die Deutsche Presse-Agentur hatte anfangs berichtet, die Frau habe das Kind ausgesetzt, was aber mit Blick auf die bisherigen Ermittlungen nicht korrekt war.

Das Neugeborene und die Frau, deren Alter die Polizei mit Mitte 20 angab, wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Gesundheitszustand des Babys sei stabil, ihm gehe es so weit gut, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen und die Gegend auch mit einem Fährtenhund abgesucht. Zu möglichen Straftatbeständen können vorerst noch keine Angaben gemacht werden, wie die Polizei am Abend mitteilte.