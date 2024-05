Zum Wandern auf Korsika gibt es eine Alternative: Tyro-Trekking. Der Zugang zum Ausgangspunkt des Klettersteigs im Asco-Tal im Zentrum der Mittelmeerinsel ist wackelig, aber harmlos. Der Gang über eine Hängebrücke bietet nur einen Vorgeschmack auf das, was junge und ältere Kletterabenteurer erwartet.

Der Klettersteig (via ferrata) führt über Leitern und nutzt über Täler gespannte spektakuläre Seilrutschen. „Das ist ein Nervenkitzel“, sagt eine Frau, die soeben einen der Parcours absolviert hat. Bleibt da manchmal jemand auf der Strecke? „Nur Männer“, sagt Jean-Christophe Bastiani und grinst schelmisch. Der Einheimische hat die Firma In Terra Corsa im Jahr 1998 gegründet.

Sorgen um die Sicherheit müssen sich die Kletterer nicht machen, betont der Chef der Anlage. Sie sind während der Tour immer mit dem Sicherheitsseil verbunden.

Probetour auf Teststrecke des Klettersteigs

Wer Zweifel hegt, welchen Schwierigkeitsgrad er sich zumuten sollte, kann seine Voraussetzungen am Ausgangspunkt nach der Einweisung an einer Teststrecke prüfen. Vor allem für ungeübte Kletterer ist das zur Orientierung ein sinnvoller Einstieg.

Im Herzen der Mittelmeerinsel ist in dieser Umgebung leicht nachvollziehbar, warum Korsika nicht nur „Insel der Schönheit“ genannt wird, sondern auch „ein Gebirge im Meer“. Der Monte Cinto, höchster Berg des Eilands, bringt es immerhin auf 2.709 Meter und ist im Frühjahr noch schneebedeckt.

Wer bei Korsika nur an idyllische Buchten, Sandstrände und Wassersportaktivitäten denkt, täuscht sich gewaltig. Auf der Insel gibt es auch drei Skigebiete.

Reisetipps Reisezeit: Saison auf Korsika ist bis Oktober. In den Monaten Juli und August ist viel los. Ein Pullover im Koffer kann nicht schaden. Vor allem im Inneren der Insel kann es abends kühler werden. Anreise: Die meisten Urlauber kommen mit dem eigenen Auto oder mit dem Wohnmobil, Fährverbindungen gibt es zu verschiedenen französischen und italienischen Häfen. Die Reederei Moby Lines bedient unter anderem die Strecke von Livorno nach Bastia (https://www.mobylines.de). Flüge gibt es von Straßburg und Frankfurt. Info: www.visit-corsica.com/de Die Recherche wurde unterstützt von Reederei Moby Lines und von Korsika-Tourismus. Über Art und Inhalt des Artikels entscheidet allein die Redaktion

Und ganz viel Natur. Wer mit dem Auto über die kurvenreichen Bergstraßen rollt, muss mit unerwartetem Gegenverkehr rechnen: Kühe, die ihre Freiheit genießen und auf der Straße stehen. Die malerischen Bergdörfer boten den Einheimischen einst Schutz vor Piraten und bis zur Trockenlegung von Sumpfgebieten auch vor einer Malaria-Infektion.

Heute sind sie Ziel der Touristen. Vor allem aus Deutschland. Mit 3,7 Millionen Übernachtungen stellten im vergangenen Jahr deutsche Urlauber hinter den Franzosen den größten Gästeanteil auf Korsika.

Auf Aussichtsterrasse die Seele baumeln lassen

Am Eingang des Bergdorfs Asco lockt das Restaurant Le Pont Genois nicht nur mit einer faszinierenden Aussicht, sondern auch mit üppig portionieren Gerichten von heimischen Rind- und Ziegenspezialitäten. „Bon appetitu!“ An diesem Rastplatz kann der Tourist die Seele baumeln lassen.

Ziegen sind pünktlich

Im Herzen der Prunelli-Schluchten genießen die Ziegen von Lionel Pinzuti viele Freiheiten. Verkostungen des von ihm produzierten Ziegenkäses in rustikaler Umgebung sind ein Erlebnis. Der Käse schmeckt nicht immer gleich. „Es kommt darauf an, was die Tiere gefressen haben“, sagt der leidenschaftliche Halter von 190 Ziegen.

400 Hektar Gelände hat er für die Ziegenhaltung von der Gemeinde gepachtet. Insgesamt können die Tiere aber ein Vielfaches dieser Fläche nutzen. Pro Tag legen sie immer dieselbe Strecke zurück. Gegen 18 Uhr sind sie nach dem Melken am frühen Morgen wieder am Stall bei der Gemeinde Bastelica. „Die sind ziemlich pünktlich“, sagt Pinzuti.

Ein Begriff ist in Korsika die Marke Nanarella. Dahinter steckt das Unternehmen von Antoinette Nunzi. Sie ist nach dem Studium im Ausland in ihre Heimat Bastelica zurückgekehrt. Die Schmuckdesignerin hat im Jahr 2020 im höchstgelegenen Bergdorf des Prunelli-Tals eine Boutique eröffnet und gleich nebenan ihr Atelier.

Armbänder aus roter Koralle gelten auf Korsika als Glücksbringer

Dort entstehen auch Armbänder mit roter Koralle aus Korsika. Sie gelten als Glücksbringer. „Manchmal arbeite ich nach einer Skizze, manchmal aber auch ganz spontan“, sagt die Künstlerin zu ihren Kreationen. Sie entwirft auch Kleidung.

Wer die Schönheiten Korsikas entdecken möchte, ist mit dem eigenen Auto oder einem Mietwagen am besten ausgestattet. Zwischen Bastia, der einstigen Hauptstadt Corte und Ajaccio verkehrt zudem eine Schmalspurbahn. Sie rollt auf den knapp 160 Kilometer auch über eine 140 Meter lange und 80 Meter hohe Brücke. Das imposante Bauwerk über den Fluss Vecchio geht auf Pläne von Gustave Eiffel zurück, dem Erbauer des Eiffelturms in Paris.

Allein zwei Millionen Passagiere brachten im vergangenen Jahr Fährlinien nach Bastia. Moby Lines verkehrt unter anderem zwischen dem italienischen Livorno und der Stadt im Norden Korsikas. Für den Reeder Vincenzo Onorato fahren insgesamt 38 Schiffe. Der 68-Jährige ist immer wieder auf einer der Fähren anzutreffen und begrüßt die Mitarbeiter mit Handschlag. „Ich bin ein Seemann“, sagt der leidenschaftliche Segler. Die größte Fähre kann 2.500 Passagiere und bis zu 1.300 Autos aufnehmen.

Die Geschichte Korsikas und schöne Künste zeigt das Museum im ehemaligen Gouverneurspalast in der Zitadelle von Bastia, dem größten Handelshafen der Insel. Reiseleiterin Delphine Coudronniere kann beim Rundgang mit einer Kuriosität aufwarten. Mit Theodor von Neuhoff (1694-1756) war ein Deutscher aus westfälischem Landadel im Jahr 1736 für einige Monate der einzige frei gewählte König von Korsika.

Eine Besonderheit weist zudem die Kapelle Notre-Dame de Monserato in Bastia auf: eine Scala Santa, eine heilige Treppe, die an die Passion Christi erinnert. Gläubige gehen die 28 Stufen zum Alter betend auf den Knien hoch. Der ehrenamtliche Verwalter Pascal Costa praktiziert das seit dem Jahr 1992 täglich. „Immer abends“, sagt er.

Paghjella, der polyphone Männergesang der traditionellen korsischen Volksmusik, steht auf der Liste des Weltkulturerbes. Wer ein Konzert besuchen kann, sollte sich das nicht entgehen lassen. Und wie ist es um den berühmtesten Sohn der Insel bestellt? Die Korsen haben ein ambivalentes Verhältnis zu Napoleon Bonaparte (1769-1821). In Ajaccio kann das Geburtshaus des einstigen französischen Kaisers besichtigt werden.

Eine weitaus prächtigere Fassade als das Napoleon-Museum weist das nahegelegene heutige Vier-Sterne-Hotel Pozzi di Borgo. In dem Herrenhaus in der Rue Bonaparte lebte einst einer der größten Gegner Napoleons, Carlo Andrea Pozzo di Borgo. In ihrer Jugend sollen die beiden noch befreundet gewesen sein.

Pozzi di Borgo zählt zu den ältesten Familien der Insel. Ein Nachfahre, Philippe Pozzo di Borgo, war Chef des Champagnerhauses Pommery. Seit einem Unfall mit einem Gleitschirm ist der Mann querschnittsgelähmt. Sein Schicksal wurde im Kino-Hit „Ziemlich beste Freunde“ verfilmt.

Auf der Insel, die näher an Italien als an Frankreich liegt, gibt es zu jeder Jahreszeit viel zu entdecken. Für Korsika-Neulinge hat Reiseleiterin Delphine Coudronniere noch einen Tipp: Bei der Adresse der Ferienwohnung oder des Zielortes immer den vollständigen Namen notieren, am besten mit GPS-Daten. Damit können Verwechslungen von Dörfern, deren Namen ähnlich klingen, ausgeschlossen werden. Courdonniere weiß von Fällen, in denen Gäste wegen einer Verwechslung zunächst an der West- statt an der Ostküste ankamen.