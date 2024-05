Können abgelaufene Medikamente recycelt werden?

Was tun mit abgelaufenen Medikamenten? In der Mülltonne entsorgen oder zur Apotheke bringen? Jetzt haben deutsche Forscher eine bessere Verwendung für den vermeintlichen Arzneimüll entwickelt.

In Deutschland werden laut Schätzungen pro Einwohner und Jahr 120 Gramm Medikamente entsorgt, doch was viele nicht wissen: Alte Medikamente sind für die Forschung wertvoll.

Alte Medikamente dienen der Forschung

Wie Professor Markus Heinrich von der Uni Erlangen-Nürnberg mitteilte, können die Wirkstoffe aus alten Medikamenten zurückgewonnen und für die Forschung verwendet werden.

Immer wieder werden Medikamente auch nicht-fachgerecht entsorgt und landen etwa in der Toilette. Das ist nicht erlaubt. Denn so gelangen die Medikamente in die Gewässer, Böden und das Grundwasser.

Arzneien für das Forschungsprojekt werden in Erlangen in einer Sammelstelle am Chemikum der Universität, an der Müll-Umladestation und verschiedenen Wertstoffhöfen gesammelt.