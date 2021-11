Ergebnis von COP26

Fauler Klima-Kompromiss: Was bleibt nach der UN-Klimakonferenz in Glasgow?

Politiker sprechen von historischen Beschlüssen, Klimaaktivisten von „Bla, bla, bla“. Die Erwartungen an die UN-Klimakonferenz in Glasgow waren riesig, das Ergebnis in der Abschlusserklärung der rund 200 Staaten fällt mickrig aus.