Krankheitswelle: Städte und Gemeinden kommen an personelle Grenzen

Die Lage: Nach teils starken Rückgängen in der Corona-Pandemie sind Patientinnen und Patienten in diesem Jahr wieder häufiger in eine Arztpraxis in Deutschland gegangen. So sorgten zahlreiche Arztbesuche über alle medizinischen Fachgruppen hinweg im ersten Quartal für einen Anstieg der Fallzahlen von 4,8 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal im Vor-Corona-Jahr 2019. Das zeigt der neue Trendreport des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi), den das Institut am Montag veröffentlichte. Im zweiten Quartal gab es ein Plus von 0,3 Prozent.

Hausärzte: Bei den Hausarzt-Besuchen gab es im ersten Quartal 2022 einen Zuwachs von 3,7 Prozent gegenüber den ersten drei Monaten des Vor-Corona-Jahres 2019. Im zweiten Quartal waren es plus 1,9 Prozent.

Psychotherapeuten: Bei den Psychotherapeuten gab es im ersten Halbjahr sogar einen Anstieg von rund 9,5 Prozent gegenüber 2019. Besonders stark nachgefragt waren die Gruppentherapien – mit einem Plus von bis zu 48,5 Prozent allein für das zweite Quartal 2022.