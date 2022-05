Urlaub auf hoher See

Was Reisende wissen müssen, wenn sie eine Kreuzfahrt buchen

Kreuzfahrten waren vor der Corona-Pandemie eine äußert beliebte Urlaubsform. Im Sommer sollen wieder alle Schiffe in See stechen. Wer eine Reise auf dem Wasser buchen will, dem stellen sich wichtige Fragen. Nicht nur in puncto Route.