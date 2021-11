Künstliche Intelligenz: Keine Angst vor der Macht der Algorithmen

Als Geburtsjahr der Künstlichen Intelligenz (KI) gilt das Jahr 1956. Bereits 1997 schlug die sogenannte „KI erster Stufe“ – ein Algorithmus mit einem intelligenten Bewertungsschema – den Schachweltmeister Garri Kasparow. 2016 bezwang ein intelligenteres Programm der zweiten Stufe einen Go-Champion. Die Zahl der Möglichkeiten in diesem Spiel beträgt zehn mal zehn mit 48 Nullen, das neuronale Netz hatte zuvor aus Datenbanken mit Tausenden von Partien gelernt. Laut einer Prognose wird eine „Superintelligenz“ im Jahr 2060 die gleiche Zahl von Rechenschritten pro Sekunde für 1 000 Dollar erreichen wie alle menschlichen Gehirne zusammen genommen. Und dann? Der Informatiker Karsten Wendland vom KIT sucht gerade die Antwort auf diese Frage als Leiter eines Projekts mit der Bezeichnung: „Abklärung des Verdachts aufsteigenden Bewusstseins in der Künstlichen Intelligenz“. „Wir sollten aufpassen, dass der Oberbürgermeister von Karlsruhe auch in Zukunft ein Mensch bleibt“, scherzte Wendland am Donnerstag im ZKM. In Japan hätte es beinahe eine andere Entwicklung gegeben, erklärte der Fachmann. Dort habe eine „Roboterfrau“ bei einer Bürgermeisterwahl viele Wählerstimmen erhalten – auch wenn sie nicht gewonnen habe.