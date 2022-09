Ein Besuch in Koblenz – zu Lande, zu Wasser und in der Luft

Sie ist eine der ältesten Städte Deutschlands und hat bereits über 2.000 Jahre auf dem Buckel: Koblenz, drittgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz.

Schon die Römer erkannten die Vorzüge des Platzes am Zusammenfluss zweier Ströme, gründeten hier eine Siedlung und nannten sie folgerichtig Confluentes.

Den Namen haben die Koblenzer gerade für ihr hochmodernes Kulturforum auf dem Zentralplatz wiederbelebt.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Wie ein Raumschiff schwebt der fünfstöckige Bau mit der transluzenten Hülle am Schnittpunkt zwischen Alt- und Neustadt, bringt Stadtbibliothek, Mittelrhein-Museum und Touristikbüro unter ein Dach. Abends erstrahlen 8.200 Quadratmeter Glas in Pünktchenmuster.

Kowelenz, wie die Einheimischen ihre Heimatstadt nennen, hat keineswegs nur gute Zeiten erlebt. Mal ächzten die Bürger unter der Knute der Erzbischöfe und Kurfürsten von Trier. Mal bemächtigte sich die französische Revolutionsarmee der Stadt – und sprengte bei ihrem Abzug die Krone von Koblenz, die gewaltige Festung Ehrenbreitstein, kurzerhand in die Luft.

In jener Zeit entstand auch der Begriff des Schängel, jenes knitzen Bübchens, der in Koblenz das Licht der Welt erblickte und dessen Name eine Verballhornung des französischen Vornamens Jean war. Die Koblenzer haben ihrer Lichtgestalt ein Denkmal gesetzt, in Form eines Brunnens im Hof des Rathauses.

Das Bronze-Bübchen blieb sogar von den Metallsammlungen im zweiten Weltkrieg verschont und ist heute das Wahrzeichen der 110.000 Einwohner zählenden Großstadt. Doch Vorsicht: Der Lausbub wird seinem Ruf gerecht. In unregelmäßigen Abständen spuckt der Bengel Wasser und mancher Betrachter ist schon mit nassen Klamotten von dannen gezogen.

Die Kaiserin im Grünen

Kaiserin Augusta muss eine ziemliche Nervensäge gewesen sein. Ihr Gemahl, der spätere Kaiser Wilhelm I., tauft sie in jungen Ehejahren „Feuerkopf“. Reichskanzler Bismarck spricht wenig respektvoll von der „alten Fregatte“. Doch die Koblenzer lieben die Prinzessin aus dem Hause Sachsen-Weimar-Eisenach, die ihre glücklichsten Jahre in der Stadt am Schnittpunkt von Rhein und Mosel erlebt hat, wo ihr Mann Militärgouverneur des Rheinlands und Westfalen war.

Im Kurfürstlichen Schloss – ein wahrlich schmucker Repräsentationsbau, den der letzte Erzbischof und Kurfürst von Trier im späten 18. Jahrhundert erbauen ließ – war viel Raum für ihre liberalen Vorstellungen.

Koblenz Das Ziel: Koblenz markiert das Tor zum Oberen Mittelrheintal. Bekannt ist die 110.000-Einwohnerstadt vor allem wegen des Deutschen Ecks, wo die Mosel in den Rhein mündet. Von Karlsruhe nach Koblenz sind es rund 210 Kilometer. Anreise mit dem Auto: zunächst auf der A5 Richtung Norden. Beim Autobahnkreuz Walldorf geht es weiter auf der A6 Richtung Mannheim. Dann auf die A61 Richtung Koblenz. An der Ausfahrt 40 Richtung Koblenz-Mitte abfahren. In der Innenstadt gibt es zahlreiche Parkplätze beispielsweise am Schloss oder am Josef-Görres-Platz. Mit der Bahn: Ohne Umsteigen geht es nicht. Die schnellste Verbindung mit ICE und IC führt über Mannheim. Die Fahrzeit beläuft sich dann auf gut zwei Stunden. Wer auf Fernzüge verzichten kann, nimmt den Regionalexpress nach Mainz und fährt mit einem weiteren Regionalexpress weiter. Die kürzeste Fahrzeit dauert dann mindestens 160 Minuten. Stadtführungen: Koblenz Touristik bietet zahlreiche Führungen an. Bis Ende Oktober gibt es jeweils um 10.30 sowie um 15 Uhr einen Rundgang durch die historische Altstadt. Von November bis Ende März wird samstags, 10.30, Uhr eine Führung angeboten. Ebenfalls im Programm: Touren mit dem Koblenzer Nachwächter, szenische Führungen zur Kriminalgeschichte der Stadt sowie Weinerlebnisse in Keller sowie im Weinberg. Eine Übersicht gibt es auf der Internetseite von Koblenz-Touristik. Infos: Koblenz Touristik, Zentralplatz 1, 56068 Koblenz, Telefon (02 61) 1 29 16 10. www.koblenz-touristik.de

Am verwilderten linken Rheinufer durfte sich in ihrem Auftrag Peter-Joseph Lenné austoben. Jeden Sommer verbrachte sie eine längere Zeit in ihrem „rheinischen Potsdam“, auch nachdem sie Königin und Kaiserin geworden war. Zum Dank wurde Lennés Landschaftspark, der sich ans Konrad-Adenauer-Ufer anschließt, nach ihr benannt. Dort steht auch das Kaiserin-Augusta-Denkmal – an jenem Platz, wo die Wahl-Rheinländerin 1856 einen Spielplatz für ihre Tochter Luise anlegen ließ.

Kaiserin Augusta-Anlage, Landschaftspark mit Pavillons, Skulpturen und Schwanenteich sowie Rad- und Wanderwegen. Eintritt frei.

Zeitreise in der Festung

Bei Koblenz denken die meisten ans Deutsche Eck mit dem monumentalen Reiterstandbild von Wilhelm I., das Kurt Tucholsky mit einem gigantischen Tortenaufsatz verglich, und an die Festung Ehrenbreitstein. In knapp 120 Metern Höhe thront sie über dem gleichnamigen Stadtteil, ein sternförmiges Bollwerk, das schon lange nicht mehr vor anrückenden Feinden schützen muss.

Eines der Gebäude mit der klassizistischen gelben Fassade wird heute als familienfreundliche Jugendherberge genutzt. Die ausgedehnten Höfe, in denen einst preußische Soldaten aufmarschierten, dienen als Kulisse für Gauklerfeste, Theateraufführungen und Konzerte. Und an den „Stationen der Festungsgeschichte“ machen sich die Besucher zu einer Zeitreise auf.

Mit der Seilbahn zum Balkon von Koblenz

Die Ehrenbreitstein ist der wohl schönste Balkon von Koblenz. Tief unten schiebt sich das Deutsche Eck wie der Bug eines Schiffes zwischen Rhein und Mosel. Frachter ziehen ihre Bahn, Flusskreuzfahrtschiffe legen am Adenauer-Ufer an. Die Türme der romanischen Basilika St. Kastior sowie der Florins- und der Liebfrauenkirche ragen aus dem Häusermeer hinaus.

Seit einem guten Jahrzehnt geht es in wenigen Minuten vom Rheinufer hinauf zur Ehrenbreitstein. Als Koblenz 2011 Gastgeber der Bundesgartenschau war, leistete sich die Stadt eine der modernsten Seilbahnen Europas.

Auch nach Ende dieses Sommermärchens, zu dem über drei Millionen Besucher kamen, schweben die 16 Panoramakabinen lautlos über den Rhein – sicherlich eine der größten Attraktionen im Oberen Mittelrheintal.

Empfehlenswert ist das Kombiticket für die Seilbahn, die Festung Ehrenbreitstein sowie eine einstündige Bootstour auf dem Rhein. Es kostet für Erwachsene 23 Euro, Kinder von sieben bis 17 Jahren zahlen die Hälfte. www.gilles-personenschifffahrt.de

Zu Fuß durch die Altstadt

Von der Talstation der Seilbahn, die in der Stunde bis zu 7.600 Passagiere wegschaufelt, sind es nur ein paar Gehminuten bis in die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, malerischen Hinterhöfen und kleinen gemütlichen Plätzen mit Cafés und Restaurants.

Wer nun Fachwerkidylle wie in vielen Orten entlang der Mosel oder des Rheins sucht, wird enttäuscht sein – dafür hat der Zweite Weltkrieg zu viele Wunden in das Herz der Stadt geschlagen: Zu 87 Prozent wurde Koblenz damals zerstört. Doch wer mit offenen Augen durch die Stadt wandert, findet ein paar Schmuckstücke – beispielsweise die „Vier Türme“ an der Straße am Plan, die Alte Burg, die einst von einem Wassergraben umgeben war, oder die Historiensäule am Görresplatz, die Koblenz zu ihrem 2000. Geburtstag geschenkt bekam.

Ein Mitmachmuseum für alle Altersklassen ist das Romanticum am Zentralplatz. Hier sprechen Sofas zu den Besuchern, hier lesen Sessel Gedichte vor, hier erzählen Scheinwerfer Sagen, und Kameras verraten Geschichten von Burgen und Schlössern.

In der interaktiven Ausstellung geht es als Passagier eines imaginären Schiffes auf eine nicht alltägliche Zeitreise in das von der Unesco geadelte Obere Mittelrheintal. Wer dabei Lust bekommt, den 65 Kilometer langen Abschnitt zwischen Rüdesheim und Koblenz mit eigenen Augen zu entdecken, wandert einfach zum Konrad-Adenauer-Ufer. Die Ausflugsschiffe zur Burg Stolzenfels und zu den pittoresken Moselorten warten schon.

Erlebnisausstellung Romanticum, Zentralplatz 1. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen für den Eintritt sechs Euro, Kinder bis zwölf Jahre einen Euro, Kinder ab 13 Jahren vier Euro. www.romanticum.de