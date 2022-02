An jedem Mittwoch und Samstag werden am Abend die aktuellen Lottozahlen gezogen. An diesem Samstag liegen 17 Millionen Euro im Jackpot.

Haben Ihnen Ihre Zahlen Glück gebracht? Hier sind die aktuellen Lottozahlen der Ziehung Lotto 6aus49 am Samstag, 12. Februar 2022, im Überblick.

Lottozahlen am Samstag, 12. Februar 2022

Lottozahlen 6aus49: 2 13 17 31 39 48

Superzahl: 6

Super 6 Gewinnzahlen: 049571

Spiel 77 Gewinnzahlen: 0794798

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Gewinnquoten Lotto 6aus49 vom 12. Februar 2022

Die Gewinnquoten werden am ersten Werktag nach der Ziehung veröffentlicht. Nach der Ziehung der Lottozahlen am Samstag gibt es die Gewinnquoten also am Montagmorgen, nach der Mittwochziehung entsprechend am Donnerstagmorgen. Sobald sie bekannt sind, wird dieser Artikel aktualisiert.

Wie funktioniert Lotto 6aus49?

Kurz und knapp: Bei Lotto 6aus49 haben Tipper einen Lottoschein mit 12 Tippfeldern mit jeweils 49 Zahlen. In einem Tippfeld kreuzen sie sechs Lottozahlen an. Die Superzahl entspricht der letzten Ziffer der Spielscheinnummer.

Jetzt etwas ausführlicher: Seit 1955 gibt es Lotto 6aus49. Dabei können Tippende maximal sechs Richtige und die richtige Superzahl schaffen. Auf dem Spielschein werden sechs Zahlen zwischen 1 und 49 angekreuzt. Ein Lottotippfeld kostet 1,20 Euro plus Bearbeitungsgebühr. Die letzte Ziffer der Spielscheinnummer ist die Superzahl des Tippenden für das Lotto 6aus49. Der Annahmeschluss in Baden-Württemberg ist am Mittwoch um 18 Uhr, am Samstag um 19 Uhr.

Laufzeit und Ziehungstag sind variabel. Es kann mittwochs und samstags oder auch nur an einem der beiden Tage gespielt werden. Als Laufzeit sind bis zu fünf Wochen möglich, ebenso kann ein Dauerspiel gestartet werden.

Außerdem ist es möglich, Zusatzlotterien wie das Spiel 77, die Super6 oder die Rentenlotterie Glücksspirale auszuwählen. Die Spielquittung muss man unbedingt gut aufbewahren. Die Ziehung der Lottozahlen findet jeden Mittwoch und Samstag statt und wird live im Internet übertragen.

Je mehr Zahlen der Ziehung mit den eigenen übereinstimmen, desto höher ist der Gewinn. Den Höchstgewinn erreicht man mit sechs Richtigen plus Superzahl. Aber auch wer zwei Richtige plus Superzahl hat, gewinnt schon – mindestens sechs Euro. Die theoretische Chance auf den Höchstgewinn beträgt etwa 1:140 Millionen.

Wann werden die aktuellen Lottozahlen gezogen?

Die Ziehungen der Lottozahlen finden am Mittwoch um 18.25 Uhr und am Samstag um 19.25 Uhr in Saarbrücken statt. Sie werden live auf Lotto.de übertragen. Neben den sechs Gewinnzahlen wird dabei eine Superzahl zwischen 0 und 9 gezogen.

Die Nummern sind auf 49 Kugeln angebracht, die in einer Trommel umhergeschleudert werden. Nacheinander rollen dann sechs Kugeln aus der Trommel, im Anschluss noch die Kugel für die Superzahl.

Wann gewinnt man bei Lotto?

Ein Gewinn bei Lotto 6aus49 kann bei mindestens zwei übereinstimmenden Zahlen plus korrekter Superzahl erzielt werden. Maximal sind sechs richtige Lottozahlen plus richtige Superzahl möglich. Die Gewinnsumme verteilt sich auf neun Gewinnklassen.

In Gewinnklasse 9, die für zwei Richtige plus richtige Superzahl steht, gibt es eine feste Quote von sechs Euro. In den anderen Gewinnklassen 8 bis 1 hängt die Gewinnquote von der Anzahl der Gewinne in der jeweiligen Klasse und dem Ausschüttungsanteil ab. Es ist also wichtig, wie viele Menschen an dem Spiel teilgenommen haben, was eingezahlt wurde und wie viele andere Tippende auch richtiglagen.

Wie kommen Lotto-Gewinner an ihr Geld?

Die offiziellen Gewinnquoten werden am ersten Werktag nach der Ziehung der aktuellen Lottozahlen bekanntgegeben – also bei Lotto am Samstag am Montag, die Mittwoch-Quoten gibt es am Donnerstagmorgen. Dann kann das Preisgeld auch abgeholt werde.

Wer einen Lottoschein an einer Annahmestelle abgegeben hat, muss selbst im Blick haben, ob er gewonnen hat. Bei kleinen Gewinnbeträgen kann man diese direkt in der Lotto-Verkaufsstelle abholen. In Baden-Württemberg beträgt die maximale Abholungssumme 1.000 Euro. Hierfür braucht man seine Spielquittung und den Personalausweis.

Höhere Beträge bekommen die Gewinner überwiesen. Zuvor müssen sie aber ein Anforderungsformular ausfüllen. Lotto-Spieler, die über 100.000 Euro gewonnen haben, bekommen einen persönlichen Gewinnbetreuer der Lottogesellschaft an die Seite gestellt. Dieser berät den Gewinner und hilft bei der Abwicklung der Gewinnüberweisung.

Übrigens: Versteuern muss man einen Lottogewinn in Deutschland nicht. Legt man das Geld aber an, können Steuern anfallen.

Wer online spielt und auf die richtigen Lottozahlen tippt, muss nichts tun und wird auf Wunsch auch automatisch per Mail oder SMS informiert. Die Gewinne werden hier direkt dem Kundenkonto gutgeschrieben. Man kann sie anschließend auf das eigene Bankkonto überweisen.