Meuterei im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran

Im berüchtigten Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran ist es nach Angaben der Gefängnisleitung zu einer kurzfristigen Meuterei gekommen. „Hooligans und Randalierer“ hätten eine Auseinandersetzung mit den Gefängniswärtern begonnen und dann auch das Textillager der Anstalt in Brand gesteckt, hieß es. Die Feuerwehr habe den Brand inzwischen gelöscht.

Bei dem Vorfall wurden laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna bislang acht Menschen verletzt, Tote gab es demnach nicht. Die Lage in der Haftanstalt sei wieder unter Kontrolle, teilte die Gefängnisleitung Irna zufolge mit. In den sozialen Medien war auch von Schüssen und Explosionen in der Haftanstalt die Rede. Ob die Meuterei im Zusammenhang mit den anhaltenden systemkritischen Protesten im Land stand, wurde in dem Bericht nicht erwähnt.

Im Ewin-Gefängnis im Norden Teherans sitzen nicht nur zahlreiche politische Gefangene, sondern auch Demonstranten, die dort wegen ihrer Teilnahme an den systemkritischen Protesten der vergangenen vier Wochen inhaftiert sind. Auch mehrere Doppelstaater, unter ihnen Deutsch-Iraner, sind dort wegen angeblicher Spionage in Haft.