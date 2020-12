Im Lockdown Ziele erkunden

Mit Videos und Apps um die Welt reisen – bequem von der Couch aus

Die BNN-Serie „24 in unter 3“ führt normalerweise in deutsche Städte. Doch weil Reisen wegen Corona kaum möglich ist, gibt es eine Spezialausgabe. In drei Stunden geht es per Videos und App zu den schönsten Ecken der Erde.